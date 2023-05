Waldmeister-Bowle mit Erdbeeren und Minze

Die frisch geernteten Waldmeisterstängel zum Sträußchen binden, kopfüber zum Trocknen aufhängen. Sie sollten erst welken, damit das Aroma hervor tritt - mindestens einen Tag. Ein Glas Wein in einen Krug geben, das aldmeistersträußchen hinein legen oder hängen, eine halbe Stunde oder etwas länger ziehen lassen. Ganze oder halbierte Erdbeeren hinzugeben, noch etwas ziehen lassen. Dann den Waldmeister herausnehmen - und den aromatisierten Sud mit dem restlichen Wein und dem kalten Sekt in ein Bowle-Gefäß gießen, mit frischer Minze finalisieren.

Die frisch geernteten Waldmeisterstängel zum Sträußchen binden, kopfüber zum Trocknen aufhängen, sie sollten erst welken, damit das Aroma hervor tritt - mindestens 1 Tag. Dann Wasser, Limette, Zitrone in einen Krug geben und das Sträußchen in das Getränk geben. Nach einer halben bis Stunde den Waldmeister herausnehmen, eiskalt servieren.

Was bedeuten die weißen Punkte auf den Blättern der Waldmeisterpflanze?



Die Punkte auf den Blättern sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die bei der Chlorophyll- und Zellatmung der Pflanze helfen. Das gesamte Blatt kann problemlos verarbeitet werden.



Viele Jahre lang hieß es: Waldmeister ist giftig. Stimmt das?



Nein, das stimmt nicht. Waldmeister hat sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, das sogenannte Cumarin, das ist ein Bitterstoff, der bei längerer Einnahme oder wenn er zu lange in der Bowle zieht, Kopfschmerzen verursachen oder etwas auf den Magen schlagen kann. Nicht die Masse, sondern in Maßen ist Waldmeister zu genießen. Der Waldmeister sollte nicht zu lange in der Bowle ziehen, ca. eine Stunde.