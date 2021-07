Die sächsische Rosamunde Pilcher und ihre Ostsee-Romanzen

Weit über 150.000 ihrer Bücher hat Liebesroman-Autorin Evelyn Kühne verkauft. Dabei hat die 1970 in Radebeul geborene Schriftstellerin ihr Talent erst spät entdeckt, nach einer schweren Lebenskrise vor zehn Jahren. Die Mutter und zweifache Oma lebt heute mit ihrem zweiten Mann in Nünchritz bei Riesa, zusammen mit dem Familienhund und mit dem Familienkater. Dort verfasst Evelyn Kühne ihre romantischen Geschichten, die ihr schon beim Ausdenken und Schreiben wahren Genuss bereiten.



Ihre Herzschmerz-Romane spielen meistens an der Ostsee, die Evelyn Kühne seit der Kindheit kennt und liebt - ein Sehnsuchtsort. Die Erfolgsbücher tragen Titel wie "Dünengeflüster", "Dünenrauschen" oder "Inselküsse". Gerade ist ihr zehnter Roman erschienen: "Rügenträume und Strandgeflüster".

Evelyn Kühne an ihrer geliebten Ostsee, ihr Sehnsuchtsort, an dem ihre Romane spielen. Bildrechte: Evelyn Kühne

Drei Fragen - drei Antworten - an die Autorin Evelyn Kühne:

Romane schreiben - viele träumen davon! Wie wird man zum Schriftsteller oder zur Schriftstellerin?

Evelyn Kühne: Es ist nie zu spät dafür! Ich selbst habe erst mit Mitte vierzig mein erstes Buch geschrieben - und gemerkt, dass mir das Schreiben tiefes Vergnügen und Befriedigung bereitet. Bis dahin habe ich in keiner Weise literarisch gearbeitet, habe also meine Begabung und Bestimmung erst mit großer Verzögerung erkannt. Erst in und nach einer Lebenskrise kam ich zum Verfassen von Geschichten, zunächst einmal die eigene, autobiografische.

Wer schreiben will und dies schon lange vorhat, sollte sich hinsetzen und schreiben. Evelyn Kühne

Für das Schreiben braucht es Durchhaltevermögen - am besten ist es, mit einer kürzeren Geschichte zu beginnen, nicht gleich mit dem 700-Seiten-Roman. Veröffentlichen ist inzwischen leichter als je zuvor: als Selfpublisher oder auch bei Verlagen und Agenturen, die gut geschriebene Geschichten suchen, ob es nun Krimis sind oder Romanzen. Der Strandkorb auf sächsischem Boden als Denkerstübchen - von hier träumt sich Evelyn Kühne ans Meer. Bildrechte: Mario Süßenguth

Die Ostseeküste ist Handlungsort der meisten Ihrer zehn Bücher, warum?

Das Meer und die scheinbar unendliche Weite faszinieren mich wie viele andere Menschen auch. Das Wellenspiel des Meeres ist für mich immer ein großer Augengenuss und Sinneseindruck. Am Strand der Ostsee fällt das Schwere von einem ab, die Sorgen geraten in Vergessenheit, man fühlt sich frei. Ich liebe den feinen, weißen Sand, den es so nicht oft an den Stränden anderer Meere gibt. Außerdem liebe ich das Dünengras, weil es nach Sturm und Regen zwar plattgedrückt am Boden liegt, sich aber schnell wieder aufrichtet - für mich ein Symbol dafür, trotz Niederlagen zurück zum alten, guten Leben finden zu können.

Evelyn Kühne signiert nach einer Lesung ihren Roman "Dünengeflüster". Bildrechte: Evelyn Kühne

Sie werden von einigen die "sächsische Rosamunde Pilcher" genannt. Ein Kompliment?

Anfangs nicht. Ein Herr schrieb mir mal, ich würde wie Rosamunde Pilcher schreiben - und er meinte es wohl eher abwertend im Sinne von Schnulzen-Autorin. Dann habe ich überlegt und hatte die Erkenntnis: Die Dame hat Millionen Bücher verkauft, Wohlstand erlangt und weltweit ihre Leserinnen glücklich gemacht. Also jetzt sage ich: Wer mich mit Rosamunde Pilcher vergleicht, das ist ein echter Ritterschlag für mich.