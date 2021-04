Mehr und mehr Großstädter entdecken das Landleben und zwar direkt vor der Haustür! Eigene Hühner halten ist aktuell ein Trend, auch ohne großen Bauernhof und ohne landwirtschaftliche Erfahrung. In seinem Podcast "Marios Genüsse" trifft sich MDR SACHSEN-Podcaster Mario Süßenguth mit Jörg Vogt, der direkt an einem Dresdner Mehrfamilienhaus vier Hühner hält, seiner Kinder zuliebe, aber auch wegen der täglich frisch gelegten Eier. Wie schwierig ist es, Legehennen zu halten? Welchen Genuss bringt das Federvieh im Vorgarten? Wieviele Eier werfen die Tiere ab? Und wer kümmert sich im Urlaub darum? Der Podcast bietet genüssliche Antworten - und Mario Süßenguth kommt zwischenzeitlich selbst auf den Geschmack und überlegt, ob er sich nicht auch ein paar Großstadt-Hühner zulegen sollte.

Lieber Hühner statt Kaninchen Bildrechte: dpa

Jörg Vogt: Meine Kinder, die größere Tochter und der jüngere Sohn, wünschten sich Haustiere. Meine Tochter wollte eines Tages Hühner. Als dann eine ihrer Freundinnen praktische Erfahrungen sammelte, beschlossen wir in der Familie die Hühnerhaltung. Als gebürtiger Leipziger erinnere ich mich auch an meine Kindheit, ich bin Jahrgang 1967. Mein Vater hielt für uns Kinder in Leipzig Kaninchen. Das wäre jetzt nichts mehr für mich - aber Hühner, das klang interessant, nicht zuletzt wegen der frischen Eier!