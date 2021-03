Ostergenuss a la Dalí: Mürbeteig-Torteletts mit pochierten Wachteleiern Bildrechte: Uwe Neumann

In der aktuellen Podcast-Episode von "Marios Genüsse" bereitet Arzt und Hobby-Koch Uwe Mürbeteig-Torteletts zu, mit pochierten Wachteleiern, Kaviar, Sahne und Schnittlauch. Schon optisch ein Leckerbissen, passend zu Ostern - und ganz in der Tradition des altmeisterlich arbeitenden Surrealisten Dalí. Nebenbei erzählt Uwe, wie er einst in Dresden zu Dalí kam, was Ärzte und Köche gemeinsam haben - und warum bei ihm gerade alkoholfreies Bier angesagt ist, des Fastens wegen.