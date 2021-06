Oldtimer und Oldtimer-Rallyes sind eine große Leidenschaft von Susan Christine Fuchs. Die sächsische Unternehmerin stammt aus Rietschen in der Nähe von Niesky, wo sie in ländlicher Umgebung und mit viel Motorentechnik ringsum aufwuchs. Später studierte sie Automatisierungstechnik und Betriebswirtschaft, gründete ein Bildungsinstitut und lebt heute als alleinerziehende Mutter eines zehnjärhigen Sohnes in Weinböhla, arbeitet in Radebeul. Ihr erster eigener Oldtimer war ein grüner englischer MG aus dem Jahr 1961, dem sie den Namen "Hermine" gab.