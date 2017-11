Berichtet von der World Dog Show: Sachsenradio-Moderator Maik Teschner (hier mit seinem Hund Lexa) Bildrechte: MDR/Maik Teschner

Hundefreunde können sich neben der World Dog Show und German Winner Show auf verschiedene sportliche Events freuen. Höhepunkte sind die Dog-Dancing-Weltmeisterschaft und die Deutsche Meisterschaft Agility, bei der Hunde möglichst fehlerfrei einen Parcours bewältigen müssen. Sagt Ihnen Dog-Diving etwas? Auch in dieser Trendportart werden in verschiedenen Disziplinen Hunde-Europameister gekürt. Es gewinnt, wer möglichst weit oder hoch ins Wasser springt.



Neben den Wettkämpfen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einem Mix aus Information und Unterhaltung. Bei den Shows in der großen Arena geben Polizei-, Jagd-, und Hütehunde Einblicke in ihre Arbeit. Aber auch der Spaß wird für die Vierbeiner nicht zu kurz kommen. Dog Frisbee und Flyball sind beliebte Hunde-Sportarten. Hier stehen Tempo, Spieltrieb und Apportierfreude im Vordergrund.