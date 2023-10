Grippe und Erkältung Die Erkältungszeit beginnt: Was gehört in die Hausapotheke?

Hauptinhalt

23. Oktober 2023, 12:23 Uhr

Spätestens im Herbst lohnt sich ein Blick in die eigene Hausapotheke. Da allerdings steht oder liegt manch ein Medikament bestimmt schon seit Jahren ungenutzt. Was muss ich bei der Lagerung von Arzneimitteln beachten? Was sollte ich im Medikamentenschrank haben? MDR SACHSEN hat bei Apothekerin Daniela Haehnel nachgefragt.