Drei Länder, drei Sender - eine gemeinsame Sendung. Jeden Sonntag sendet MDR SACHSEN - Das Sachsenradio grenzüberschreitend eine halbe Stunde lang aus gleich drei Studios. Worüber wird in den Nachbarländern gerade geschimpft, gelacht oder gestritten? Darüber unterhalten sich die Kollegen Peter Kumpfe in Liberec und Tomasz Sikora in Wrocław abwechselnd mit Roman Nuck, Peggy Wolter oder Holger Lühmann aus Sachsen.