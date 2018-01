Ein neues Angstwort geistert durch die Küchen: Acrylamid. Es steht im Verdacht, Nerven und Erbgut zu schädigen und krebserregend zu sein. Deshalb müssen ab April 2018 Gastronomen bestimmte Auflagen der EU beachten, um Acrylamid zu vermeiden. Sachsenradio-Reporterin Monika Werner hat sich in einer Hotelgaststätte umgeschaut und nachgefragt, in welchen Lebensmitteln Acrylamid stecken könnte.

Schwarzbrot: Je dunkler die Kruste, desto mehr Acrylamid steckt drin. Bildrechte: colourbox.com

Acrylamid findet man bereits auf dem Frühstückstisch, zum Beispiel in Schwarzbrot. Das müsste strenggenommen vom Buffet in Hotels aussortiert werden, zumindest wenn die Kruste dunkel ist. Bei Toast gibt der Gastronom Rolf Dieter Sauer von der Dresdner Bergwirtschaft die Verantwortung ab und lässt die Gäste eigenverantwortlich toasten: "Die Gäste toasten selbst. Nach ihrem Gusto stellen sie den Toaster hell oder dunkel ein. Ohne oder möglicherweise mit Acrylamid." Goldgelb ist das Zauberwort - auch beim Toasten.



Von der EU gab es den Vorschlag, dass man auf Hotel-Buffets eine Ampel auf einem Informationsblatt anbietet, mit der die Gäste vergleichen können, welche Bräune gesundheitsschädlich ist. Ob es soweit kommt, wird sich zeigen. "Zum Glück müssen wir es aber nicht verpflichtend in der Küche einführen", sagt Axel Klein von der Dehoga Sachsen.