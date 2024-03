Wenn sie ein Elektrogerät kaufen, dann sehen Sie sich zunächst einmal die Energiebilanz an, oder? Orientierung gibt es da über eine ampelartige Skala an den Geräten, an der man erkennen kann, wie effizient sie sind.



So etwas ähnliches gibt es seit 2020 auch für Lebensmittel, den sogenannten Nutri Score, der auf einer Skala von A bis E zeigen soll, wie "gesund" die Produkte sind. Dieser Nutri Score ist jetzt angepasst worden und soll noch besser Auskunft über die Nährwerte von Lebensmitteln geben.