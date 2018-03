Karfreitag, 30.03.2018, 16:00-17:00 Uhr: Smokie - The Concert aus der Gruga-Halle in Essen, 1978

1978 schwebte Smokie auf Wolke sieben - die Band war gefragt wie nie. Die Konzerte waren ausverkauft, ihre Schallplatten verkauften sich bestens. Ein Hit jagte den anderen. Am 10. März 1978 gibt die britische Band in der Essener Grugahalle ein Konzert, das mitgeschnitten wird. Jahre später ist die Aufnahme verschwunden, taucht dann aber wieder auf. Ausschnitte aus dem Live-Konzert von vor fast genau 40 Jahren mit Smokie gibt es am Karfreitag kurz nach 16 Uhr im Sachsenradio.

Ostersonntag, 01.04.2018, 16:00-17:00 Uhr: Puhdys im Berliner Friedrichstadtpalast, 1979

Ostermontag, 02.04.2018, 16:00-17:00 Uhr: Live-Konzert der Bee Gees - One Night Only, 1997