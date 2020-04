Karfreitag, 10.04.2020, 16:00-17:00 Uhr: Supertramp live in Paris 1979

Die britische Rockband Supertramp Bildrechte: dpa Der Sänger Roger Hodgson hat Supertramp am intensivsten seinen Stempel aufgedrückt. Nachdem er weg war, ging es mit Supertramp bergab. Das Konzert, dass MDR SACHSEN am Karfreitag sendet, wurde in Paris, in einem ehemaligen Schlachthof aufgenommen. Dort steht die Konzerthalle Pavillon de Paris. Und dort hat Supertramp Ende 1979 Station gemacht. Die Jungs waren auf ihrer Breakfast-in-America-Tournee. Die Kritiker sagen bis heute, dass das die besten Live-Auftritte der Band waren.

Ostersonnabend, 11.04.2020, 16:00-17:00 Uhr: Abba live in der Wembley Arena London 1979

ABBA aus Schweden Bildrechte: dpa Am Karsamstag gibt es bei MDR SACHSEN den Live-Auftritt von Abba aus der Londoner Wembley-Arena aus dem Jahr 1979 auf die Ohren. Dieses Konzert-Spezial ist später auf dem Schwarzmarkt zeitweilig als sehr teures Liebhaberstück gehandelt worden, für knapp 8.000 britische Pfund. Wussten Sie eigentlich, dass Björn der Text zu "Take A Chance On Me" beim Joggen eingefallen ist? Die Kombination von Konsonanten gingen ihm beim Joggen nicht mehr aus dem Kopf - "t-k-ch, t-k-ch, …", ein Rhythmus, der aus der gleichmäßigen Laufbewegung entstand. Aus t-k-ch, wird Take A Chance.

Ostersonntag, 12.04.2020, 16:00-17:00 Uhr: Westernhagen live & unplugged 2016

Sänger Marius Müller-Westernhagen Bildrechte: imago/teutopress Als Teenager steht Marius Müller-Westernhagen schon vor der Kamera. Er spricht auch Hörspiele und entdeckt die Musik für sich. Den musikalischen Durchbruch beschert ihm 1978 das Lied "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz". Am Ostersonntag ab 16 Uhr gibt’s Westernhagen live beim Sachsenradio. Ein Konzert, das in einem Theatersaal in Berlin aufgenommen wurde, und zwar in der Volksbühne im Jahr 2016. Westernhagen fällt aus dem Rahmen, er provoziert, schreibt Texte, die polarisieren. Der Erfolg spricht für ihn - über zwölf Millionen Platten hat er verkauft.

Ostermontag, 13.04.2020, 16:00-17:00 Uhr: Joe Cocker live in der Köln-Arena 2013

Joe Cocker im Jahr 1995 Bildrechte: imago/ZUMA Press Am Ostermontag erinnern wir an die schönste Reibeisen-Stimme aus Sheffield in England: Joe Cocker. Viele wissen es vielleicht, Joe Cocker hat sozusagen ein Stück Land in Dresden. Es ist eine ganze Wiese, die Cockerwiese am Großen Garten. Dort hat er 1988 als einer der wenigen Westkünstler "Open Air" in der DDR gespielt, vor über 85.000 Leuten. In unseren Osterkonzerten wird er am Ostermontag zu hören sein. Natürlich auch der Song "With A Little Help From My Friends", mit dem Joe Cocker im Jahr 1968 den Durchbruch hatte.