Stellen Sie sich vor, Sie essen nur noch, was man vor tausenden von Jahren jagen, sammeln, pflücken und fischen konnte? Sie ernähren sich also wie die Steinzeitmenschen. Also möglichst naturbelassen, kein Getreide, keine Hülsenfrüchte, keine Milchprodukte.



Was soll diese spezielle Diät bringen, die vor allem bei jungen Menschen im Trend ist? Ist es wirklich eine Ernährungsform, die gesund halten soll? Oder ist sie mit gesundheitlichen Risiken verbunden? Gehört die Paleo-Diät zu den sogenannten "Low Carb"-Diäten, also Diäten, bei denen man weitgehend auf Kohlenhydrate verzichten sollte? Und was bringen diese Diäten überhaupt? Alles Fragen, auf die es in der Ernährungssprechstunde beim Sachsenradio Antwort gab. Am Donnerstag zwischen 12 und 13 Uhr.