Peter Maffay freut sich auf Konzert in Leipzig

Peter Maffay hat nur einen Wunsch fürs Neue Jahr: endlich live spielen zu können. Aber er hat auch gute Seiten in der Pandemie entdeckt: "Ich nehme mir vor, die guten Seiten an der Pandemie - da gibt es welche - hinüberzuretten in eine hoffentlich bald normal werdende Zeit", sagt er im Interview mit MDR SACHSEN-Moderator Silvio Zschage.

Wir sind näher zusammengerückt, in der Familie, im Freundeskreis. Unser Radius hat sich verkleinert. Nicht unbedingt negativ, ganz im Gegenteil. Das zum Beispiel würde ich gern mitnehmen in 2022.

Der Sänger möchte in diesem Jahr nun endlich nach Leipzig kommen. Schon seit zwei Jahren hängt das große Maffay-Plakat in der Stadt und immer wieder wird nur die Jahreszahl überschrieben. "Ich sehe das Plakat auch immer", sagt Maffay, "ich fahre immer daran vorbei und denke mir: 'Verdammt nochmal, das ist immer noch nicht erledigt.' Sobald man spielen kann, werden wir spielen. Egal wie. Das sind wir unseren Fans schuldig."



Peter Maffay dankt seinen Fans für ihre Treue und Loyalität in den vergangenen Monaten. "Die Fans schenken uns Zuversicht und das werden wir auch in irgendeiner Form zurückgeben."