Dienstags direkt | 04.07.2023 | 20-23 Uhr Sommer: Von Sehnsucht, Verheißung und Kindheit

Im Sommer bündeln sich unsere Sehnsüchte des Jahres. Endlich Pause, endlich Ferien und Muse, laue Sommernächte und keine Termine. Im Sommer kulminieren Gegenwart, Kindheit und Jugend. Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Kuss am Strand oder an das Neptunfest im Ferienlager? Der Sommer ist der Höhepunkt für Familien, für Jugendliche, Kinder und auch alte Menschen, die das Licht genießen. Die Magie einer Jahreszeit ist unser Thema bei Dienstag direkt.