In der Fleischerei unseres Studiogastes wird noch selbst geschlachtet. Regionale Herkunft ist Markus Kretschmann besonders wichtig. So erfahren die Kunden in den Läden, von welchen Landwirten die Tiere stammen. Der Fleischermeister sagt: "Manche sind so interessiert, dass sie aufs Land zu den Landwirten fahren und sich anschauen, wie die Tiere gehalten werden.



Bei der Wurst setzt Markus Kretschmann auf Tradition und Innovation. So werden viele Produkte nach traditionellen Rezepten gewürzt. Aber der Fleischer kreiert auch neue Wurstwaren, legt beispielsweise Schinken in sächsische Weine ein.