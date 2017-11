Frau Prof. Antje Bergmann oder Dr. Katharina Schmidt-Göhrich beantworten jeden zweiten Donnerstag Ihre Hörerfragen rund um das Thema "Gesundheit".



Antje Bergmann ist die erste Professorin für Allgemeinmedizin in Sachsen und arbeitet im Uniklinikum Dresden. Die Mutter von drei Kindern praktiziert als Ärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde, Diabetologie und in der Psychosomatik. Bergmann stammt aus Zwickau und hat in Berlin und Dresden Medizin studiert.