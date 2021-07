Auf jeden Fall Hasen, Meerschweine und Nagetiere. Die sind zwar hitzeempfindlich, aber in ihrer gewohnten Umgebung am besten aufgehoben.

Werden Katzen in eine ungewohnte Umgebung gelassen, empfiehlt sich eine Leine, damit die Katze nicht wegläuft. Bildrechte: Colourbox.de

Es gibt viele Campingurlauber, die ihre Katze mitnehmen und dann an der Leine haben, wenn sie mit ihr draußen sind. Manche fahren auch immer wieder an den gleichen Ort. Dann ist die Katze an diese Umgebung gewöhnt und kann auch gut mitgenommen werden.