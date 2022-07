Mit dieser Einschätzung ist der Paritätische Wohlfahrtsverband nicht allein. Auch die Regierungschefs der G7-Staaten wissen, wie explosiv Armut als sozialer Brennstoff ist. Deswegen haben sie sich in ihrer Erklärung über resiliente also widerstandsfähige Demokratien dafür ausgesprochen, Hungersnöte zu verhindern, die Ernährungssicherheit zu verbessern sowie soziale Ungleichheiten und Ausgrenzungen zu bekämpfen, "die sich während der Pandemie verschärft haben". Armut und Ungleichheit sind also längst kein "Sozi“-Themen mehr, die ein Minderheiten-Phänomen beschreiben. Armut und Ungleichheit sind in die Mitte der Gesellschaft vorgerückt.