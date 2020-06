Neben einer vielseitigen Forschungslandschaft gibt es in Sachsen auch eine vitale Szene aus Gründerinnen, Gründern, StartUps und umtriebigen Unternehmen, die sich in Netzwerken und Vereinen engagieren und gegenseitig inspirieren. Von Fahrradschlössern aus Textilien, über die Verbesserung der Kommunikation zwischen Ärztinnen- und Ärzten mit Krankenkassen durch modernste Technik, bis hin zu veganen Büchern aus Gras, wird in Sachsen viel entwickelt.

Die wirtschaftliche Situation, die die Ausbreitung des Coronavirus hervorgerufen hat, bedroht viele sächsische Unternehmen. Auch StartUps sind da keine Ausnahme. Aber ist die Gefahr für die jungen Unternehmen vielleicht sogar besonders groß? Oft gibt es bei ihnen einen höheren Bedarf an Investitionen, einige befinden sich vielleicht noch in einer Entwicklungsphase, in der sie noch nicht wirtschaftlich arbeiten können. Zwar wurden von Bund und Freistaat diverse kurzfristige Unterstützungsmaßnahmen aufgesetzt, manche verlangen aber Nachweise über Einkünfte aus dem Vorjahreszeitraum. Was, wenn ein Unternehmen gerade erst ein halbes Jahr alt ist? Wie junge sächsische Unternehmen mit der Corona-Situation umgehen – auch darüber sprechen wir am Dienstagabend mit unseren Gästen: