Gäste

Stephan Grossmann, Theater- und Filmschauspieler

Bildrechte: imago images / Future Image Stephan Grossmann ist in Dresden geboren. Nach dem Mauerfall begann er in Potsdam sein Schauspielstudium an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. Heute spielt der Schauspieler in zahlreichen Produktionen. Bekannt ist er unter anderen aus der Serie "Weissensee".

Christian Friedel, Schauspieler und Sänger

Bildrechte: dpa Die Rolle als Polizeifotograf Gräf im Fernsehserienhit "Bayblon Berlin“ hat Christian Friedel noch bekannter gemacht, als er es vorher schon war. Friedel ist 1979 in Magdeburg geboren. Schon als Kind schnupperte er Bühnenluft. Der Schauspieler brillierte mit seiner Band "Woods of Birnam" (WOB) in einer Hamlet-Inszenierung des Schauspiels Dresden, die über Jahre ausverkauft war. Internationales Renommee erzielte Friedel 2009 als Dorfschullehrer in dem Oscar-nominierten Film "Das weiße Band" von Michael Haneke.

Enrico Lübbe, Intendant des Schauspiel Leipzig

Bildrechte: dpa Enrico Lübbe ist Theaterregisseur und leitet als Intendant das Schauspiel Leipzig. Er wurde in Schwerin geboren und spielte als 11-Jähriger in der sechsteiligen DDR-Fernsehserie Alfons Zitterbacke die Hauptrolle.

Ellen Schaller, Schauspielerin und Kabarettistin

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ellen Schaller stammt aus einer ostdeutschen Kabarettistenfamilie und spielt heute am Chemnitzer Kabarett, am Societätstheater und am Hoftheater Dresden sowie für den Dresdner Comedy- und Theaterclub. Sie ist in Görlitz geboren und besuchte von 1983 bis 1987 die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin.

Leontine Meijer van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen

Bildrechte: MDR/Hanna Romanowsky Léontine Meijer-van Mensch ist verantwortlich für das Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig, das Museum für Völkerkunde Dresden und das Völkerkundemuseum Herrnhut. Vorher war sie Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin.

Im Interview

Ingo Schulze, Schriftsteller

Bildrechte: Ingo Schulze Der Schriftsteller Ingo Schulze ist in Dresden geboren und mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet worden. Sein aktuelles Buch "Die rechtschaffenden Mörder" erzählt die Geschichte des Antiquars Norbert Paulini, der in der DDR aufgewachsen ist und plötzlich, sowohl sein Antiquariat als auch sein Leben in die neue Zeit nach dem Mauerfall platzieren muss.

Lukas Rietzschel, Schriftsteller

Bildrechte: Ullstein-Verlag Lukas Rietzschel ist Autor des Romans Mit der Faust in die Welt schlagen. Er wurde 1994 in Räckelwitz in der Oberlausitz geboren und lebt und arbeitet heute in Görlitz. Rietzschel studierte Politikwissenschaften, Germanistik sowie Kulturmanagement.

Wie wichtig ist Kultur für eine Gesellschaft?

Kultur und Kunst gelten als Lebensnerv für eine Gesellschaft. Trotzdem müssen Budgets oft verhandelt, gerechtfertigt oder erkämpft werden. Besonders vor dem Hintergrund der Corona-Krise und den daraus resultierenden Beschränkungen wird wieder über den Stellenwert von Kunst und Kultur diskutiert. Wie wichtig sind Kultur und Kunst für eine Gesellschaft? Wie unabhängig sollten sie von aktuellen und politischen Entwicklungen sein? Wie verändern sich die Bedingungen für diejenigen, die von, mit und für die Kunst und Kultur leben? Welchen Aufwand betreiben Musiker, Schriftsteller, Tänzer, Maler, Schauspieler und viele andere damit sie ihren Beruf überhaupt ausüben können?

Wiedervereinigung veränderte Kultur im Osten