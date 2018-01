Ratgeber Die Nase ist unverfälscht

Wenn Sandra Weise, Expertin für Körpersprache, eine schmale und gerade Nase sieht, spricht sie von einer planmäßigen Nase: "Derjenige erledigt eine Sache nach der anderen". Die Nasenexpertin weiß: Nasen sind der Spiegel unserer Seele oder unserer Persönlichkeit.

Wenn wir uns verändern, dann verändert sich auch die Nase. Sandra Weise | Unternehmensberaterin und Nasenexpertin

Kleine Kinder haben oft eine Stupsnase und diese passt zu ihrem Lebensinhalt, der eher sprunghaft ist. Stupsnasen stehen für Menschen, "die an das Gute glauben und das passt für Kinder wunderbar", so die Expertin.

Große Nasenlöcher = viel Lebensenergie

Die Nase verändert sich im Verlauf des Menschenlebens, genau wie manch Lebenseinstellung Bildrechte: Colourbox.de Und die Nasenlöcher? Die stehen für unsere Lebensenergie. "Bei Kindern mit Stupsnase kann man in die Nasenlöcher so richtig hineingucken, Kinder sind ganz offen und neugierig auf das Leben." Meist verändert sich diese Offenheit im Lauf des Lebens. Die Nase wird gerade, biegt sich nach unten oder bekommt einen Höcker und kann sich je nach Lebenssituation immer wieder verändern. Sandra Weise nennt als Beispiel den Schauspieler Al Pacino. Auf Fotografien von ihm aus jüngeren Jahre ist dessen Nase gerade, schmal und fast klein. Jetzt hat er eine nach außen vorgewölbte Nase. Sandra Weise sagt über Al Pacino: "In jungen Jahren war er planmäßig, erledigte eins nach dem anderen. Je älter er geworden ist, umso mehr sagt er, ich muss noch vorwärts. Das sieht man ja auch an seiner filmischen Entwicklung", meint Sandra Weise.

Höckernasenträger sind gute Entscheider

Was sich wie esoterischer Kram anhört, ist durchaus Teil der modernen Personalberatung, versichert Sandra Weise, die für eine Unternehmensberatung arbeitet. Das Wissen über die Nase hilft, Menschen besser einzuschätzen. Lebensläufe können von einem sogenannten Ghostwriter geschrieben werden oder Vorstellungsgespräche mit einem Profi eingeübt worden sein. Die Nase jedoch ist unverfälscht. So gelten zum Beispiel Menschen mit einem leichten Höcker auf der Nase, als Typen, die vorangehen und die ein Ziel erreichen wollen.



Braucht ein Unternehmen mehr einen Teamplayer, sollten die Entscheider von Höckernasenträgern absehen. Denn, so Sandra Weise: "Der wird mir immer querschlagen, weil der immer sagt, was machen wir denn jetzt?" Acht typische Nasenformen gibt es, von der nach unten spitz zulaufenden bis hin zur krummen Nase.