Ratgeber Frühlingsgefühle im Winter

Helma Bartholomay: Narzissen mit ihren schmalen Blättern und Krokusse ragen bereits aus der Erde. Wir hatten immer schon mal im Januar warme Temperaturen und gelegentlich haben die Pflanzen sogar schon etwas weiter herausgeschaut. Die Frage ist nun, wie gestaltet sich das weiter von den Temperaturen her? Wenn die Pflanzen jetzt nicht weiter wachsen, wäre es ok und es würde noch nichts passieren. Treiben sie natürlich weiter aus, weil es langfristig warm bleibt, dann könnte es auch einen Schaden in der Blüte geben.