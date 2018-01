Ratgeber Nein sagen - kann man lernen!

Die Unfähigkeit Nein zu sagen, hat viele Gründe. Angst vor Ablehnung gehört dazu oder die Angst als Egoist dazustehen. Der Grund: Nein ist negativ besetzt, deshalb bevorzugen viele erst einmal, Ja zu sagen. Doch Nein sagen kann auch etwas Positives haben, denn die anderen wissen, woran sie sind. Deshalb sollte man Nein sagen lernen. Eine Methode nennt Psychologe Kurt Seikowski von der Universität Leipzig: "Man hängt sich in die Wohnung irgendwo ein Schild hin, darauf steht: Nein sagen. Wenn man daran vorbei geht, wird man daran erinnert. Diese permanente Erinnerung hilft, dass auch in der Realität umzusetzen."

Man setzt sich abends hin, vier Wochen lang und überlegt: Wo hätte ich heute Nein sagen wollen. Und man nimmt sich vor, dass dann in der Zukunft zu tun.

Ja sagen ist Ihre eigene freie Entscheidung. Nein sagen auch! Bildrechte: Colourbox.de

Wenn es dann praktisch wird, Blickkontakt nicht vergessen. "Dem anderen straff in die Augen schauen. Das hilft Selbstbewusstsein zu lernen", so der Psychologe. Wer sich traut, das Wörtchen Nein als seinen Freund zu sehen, der wird am Ende nicht nur selbstbewusster. Derjenige wird auch mit mehr Achtung von seinen Mitmenschen behandelt.



Lassen Sie sich beim Nein sagen keine Schuldgefühle einreden. Bedenken Sie immer, den Bedürfnissen des anderen stehen Ihre Bedürfnisse gegenüber und diese sind nicht weniger wertvoll. Wägen Sie ab: Wie wichtig ist es im Moment, dem anderen zu helfen und wie steht es um Ihr eigenes Wohlbefinden.