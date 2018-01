Ratgeber Sparen für Kinder und Enkel

MDR SACHSEN: Welche Geldanlagen sind empfehlenswert?

Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale: Das kommt darauf an, welchen Anlagezeitraum die Großeltern oder Eltern in Betracht ziehen. Es stellt sich die Frage: Sollen es ein bis drei Jahre sein, will man längerfristig regelmäßig Monat für Monat eine kleine Rate anlegen oder soll es ein etwas größerer Einmalbetrag sein? Für die Einmalgeschichten und regelmäßigen Sparer kommen Sparkonten in Frage. Bei einem langen Anlagezeitraum denken wir eher an Fonds.

Kommt immer noch gut an: Großeltern, die ihren Enkeln beim Start ins eigene Leben, finanziell unter die Arme greifen. Bildrechte: IMAGO Was spricht in Zeiten des Niedrigzinses noch für ein Sparkonto?



Für viele Verbraucher spricht die Sicherheit für das Sparkonto. Es ist kostengünstig. Es fallen keine Abschluss-, Verwaltungs- und Management-Gebühren wie bei anderen Produkten an. Es besteht die Möglichkeit, je nachdem, wie lange man sich bindet, wenn die Zinsen steigen, das Geld in eine höher verzinsliche Anlage umzuschichten.

Bei den Fondsparplänen geht man etwas Risiko ein. Es werden häufig die ETF-Fondsparpläne empfohlen. Was ist das?

ETFs sind börsengehandelte Indexfonds, das heißt, es ist ein Fonds, der sich am deutschen Aktienindex orientiert. Er ist kostengünstig, weil kein aktives Management, kein Fondmanager notwendig ist. Diese Fonds orientieren sich an einem Index und bilden diesen ab. Das ist durchaus für Verbraucher interessant. Es gibt eine Vielzahl von solchen Angeboten. Da ist sicher auch die Stiftung Warentest ein Hilfsmittel, um Angebote zu vergleichen. Man sollte schauen, dass man möglichst breit gestreut anlegt, zum Beispiel in einen weltweit investierenden Aktienfond.

Was ist gut an einem breit anlegenden, also weltweit investierenden Aktienfond?

Dann minimiert sich das Risiko. Deshalb empfehlen wir dies auch. Natürlich wird es immer auch Phasen geben, wo die Kurse zurückgehen. Momentan haben wir ja Höchststände bei den Aktienkursen. Da muss man Rückschläge in Kauf nehmen. Das heißt, auf dem Papier wird es dann vorrübergehend auch erstmal weniger. Solange man den Fondsanteil nicht verkauft, bleibt das auch nur auf dem Papier. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man keinen festen Auszahlungszeitpunkt hat. Wenn zum Beispiel mit Vollendung des 18. Lebensjahrs der Kurs gerade im Tief ist, dann kann man sagen, gut, man lässt das Geld noch stehen. Börsenkurse gehen auf und nieder. Wenn man dann wieder steigende Kurse hat, dann verkauft man eben zu diesem späteren Zeitpunkt.

Sollte man bei Fondsparplänen eine Einmalsumme anlegen oder könnte man auch monatliche Beträge investieren?

Bei Fondsparplänen ist es günstiger, Monat für Monat Geld anzulegen, weil man dadurch diese Höhen und Tiefen, die es auf dem Aktienmarkt gibt, etwas ausgleicht.

Wie kann man regeln, dass das Geld am Ende wirklich den Enkelkindern zugute kommt und nicht eventuell von einem Elternteil für ganz andere Dinge ausgegeben wird?