Die Rente im Ausland genießen: Was ist zu beachten?

Das wär’s im Rentenalter: Abends mit dem Partner am Meer sitzen, bei einem Gläschen Wein, die Sonne versinkt im Meer. Ja, warum eigentlich nicht? Klingt doch gar nicht so abwegig: Die Rente im Ausland verbringen. Aber geht das überhaupt so einfach? MDR SACHSEN hat bei Monika Schneid vom Raphaelswerk nachgefragt. Der Verein berät Senioren, die Deutschland verlassen wollen.