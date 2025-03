Den Hirsch mit Salz nach Geschmack würzen und in einer sehr heißen Pfanne mit etwas Öl von allen Seiten scharf und kurz anbraten, hierzu eignet sich die bereits heiße Pfanne der Gewürze.



Das angebratene Fleisch auf einem Gitterrost oder einem Teller in den vorgeheizten Ofen stellen und bei 180 Grad Celcius Umluft ca. fünf Minuten, je nach Stärke, garen. Im Anschluss das Fleisch in Alufolie eingepackt ca. zehn Minuten ruhen lassen, damit sich der Fleischsaft verteilt.



Nun Butter in der Pfanne zerlassen, bis sie schäumt. Dann die Gewürzzweige hineingeben und mitschwenken. Im Anschluss daran das Fleisch einmal durch die Aromabutter ziehen, langsam nachbraten und servieren.