Den Ingwer schälen und in grobe Stücke schneiden. Die Schale der Zitronen und Orangen abreiben und auspressen.



Nun die Ingwerstücke zusammen mit dem Saft und Abrieb der Zitrusfrüchte, sowie dem Honig oder Sirup in einen Mixer geben und alles für ca. eine Minute fein mixen.



Im Anschluss durch ein feines Sieb geben, um die Fasern zu entfernen, gegebenenfalls in Flaschen füllen und kalt stellen.



Den kalten Ingwer-Shot am besten in ein Schnapsglas füllen und genießen.