Jetzt lässt Mutter Natur überall die ersten Triebe sprießen und so laden uns die Sonnenstrahlen auch zu kulinarischen Spaziergängen ein. Wie wäre es mit leckeren Kräutersüppchen?

Viele Wildkräuter lassen sich einzeln oder auch gemischt zu schmackhaften Suppen oder spinatähnlichem Gemüse zubereiten. Für ein Brennnesselsüppchen eine entsprechende Menge (ca. 300g für zwei Personen) sauberer frischer Brennnesseltriebe (Spitzen) sammeln (Vorsicht: Gartenhandschuhe verwenden). Brennnesseln waschen und grob hacken - dadurch werden die meisten "brennenden Härchen" bereits unschädlich gemacht. Eine große Zwiebel schälen, in Würfel schneiden, je nach Geschmack auch etwas Knoblauch. Zunächst Zwiebel und ggf. Knoblauch in zerlassener Butter anschwitzen. Mit Mehl überstäuben - das gibt später eine gute Bindung.

Kaum zu glauben: Brennnessel enthält mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte.

Kaum zu glauben: Brennnessel enthält mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte.

Kaum zu glauben: Brennnessel enthält mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. Bildrechte: colourbox

Viel zu schade zum Wegwerfen: Radieschenblätter Bildrechte: Colourbox.de

Wer zum Sammeln von Kräutern nicht in die Natur hinauskommt, kann für diese Suppe auch saubere, frische Radieschenblätter verwenden. Die sind aktuell oft so schön frisch und unverwelkt, dass sie zu schade sind zum Wegwerfen.



Nach diesem Grundrezept sind natürlich auch Suppen aus anderen Kräutern denkbar. Weiterhin können zusammen mit den Kräutern Kartoffeln und Möhren gegart und zu einer sämigen Suppe püriert werden. Oder die Menge an z.B. Brennnesseln wird deutlich erhöht, die Flüssigkeit reduziert und das Ergebnis wird als "Wildspinat" zu Eiern gegessen.