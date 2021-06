Und so geht's:

Dann am besten mit Topf oder in einem anderem Gefäß über Nacht einfrieren (Gefrierfach) und am nächsten Tag schonend auftauen und nochmal auf kleiner Stufe aufköcheln lassen und nach Wunsch noch einmal nachwürzen. Eventuell noch eine Tomate und/oder rote Paprika (klein geschnitten) mit einkochen lassen.