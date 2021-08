Sternekoch Robin Pietsch Bildrechte: Ben Kruse

Den gewaschenen Blattsalat mit einem Dressing aus einem Teil Essig, zwei Teilen Honig und drei Teilen Öl vermengen. Nüsse nach Geschmack in einer Pfanne karamellisieren und darüber geben.



Das Lachsfilet (wenn tiefgekühlt, dann über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen) in Butter braten. Salz und Pfeffer, etwas Thymian und/oder Rosmarin dazu geben. Kartoffelbrei mit Milch, Sahne und Butter zubereiten. Den Spinat im Topf garen und salzen. Lachs, Kartoffelbrei und Spinat auf einem Teller anrichten.



Die (tiefgekühlten) Früchte mit Zucker einkochen und mit dem Joghurt in einem Glas schichten.