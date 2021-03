Schweinefilet in Medaallions schneiden mit Bauchspeck umwickeln und scharf in einer Pfanne von allen Seiten anbraten, anschließend aus der Pfanne nehmen.



Die Zwiebeln in Streifen schneiden, mit etwas Butter und Oel in der gleichen Pfanne goldgelb braten.



3/4 der Zwiebel aus der Pfanne nehmen, den Rest mit dem Bier ablöschen und zur Hälfte einreduzieren.



Die Kartoffeln schälen, in Salzwasser weich kochen, mit den Zwiebeln, Milch, saurer Sahne und restlicher Butter grob stampfen und mit Salz und Muskat abschmecken.



Zum einreduzierten Bier jetzt den Bratenfond dazugeben, den Senf einrühren und die Filets bei milder Hitze zwölf Minuten darin ziehen lassen.



Das Gericht mit der grob geschnittenen Blattpetersilie verfeinern und mit dem Stampf anrichten.