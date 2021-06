Silvio Zschage und sein Rezept für Brotsalat

Wenn Silvio Zschage nicht sendet oder unterwegs bei den Hörern ist, liebt er es zu backen und zu kochen. Bildrechte: Tobias Koch

Öl in einer Pfanne auf dem Herd erhitzen und Vollkornbrot in zwei Portionen nacheinander braten, leicht salzen und in eine Schüssel (ca. 3 l) umfüllen.



Parmesan mit dem Mixer zerkleinern und zu dem Brot in die Schüssel geben.



Knoblauch und Zwiebeln klein hacken - dann Senf, Balsamico, Zucker, Kräuter, Salz und Pfeffer in den Mixtopf zugeben und 30 Sekunden mit dem Mixer vermischen.



Anschließend, während des Mixens, die 170 g Öl langsam dazu fließen lassen - also emulgieren.



Cherrytomaten, Rucola und Dressing zum Brot in die Schüssel geben, alles vorsichtig vermischen und sofort servieren.



Zubereitungszeit: 30 Minuten



Guten Appetit