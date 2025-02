Alle Zutaten für den Teig in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine für ca. zehn Minuten zu einem glatten und geschmeidigen Teig verkneten.



Gesamten Teig abgedeckt in einer leicht geölten Schüssel für ca. 1,5 Stunden gehen lassen. Dann den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und ca. zwei Zentimeter dick ausrollen. Mit einem runden Ausstecher oder einer Tasse zu ca. 60 Gramm schweren Stücken ausstechen und anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Mit einem Tuch abdecken und abermals ca. eine Stunde gehen lassen.



In der Zwischenzeit ca. ein Liter Pflanzenöl in einen flachen aber breiten Topf oder in eine breite Pfanne mit hohem Rand geben und auf 165-170 Grad Celsius erhitzen.

Die aufgegangenen Teiglinge nun nach und nach in das heiße Fett legen und von beiden Seiten gleichmäßig gold-braun ausbacken.



Nach dem Backen die Pfannkuchen kurz auf einem Küchentuch abtropfen lassen und anschließend in Kristall- oder Puderzucker wenden.