MDR SACHSEN - Das Sachsenradio | Kaiser-Extra + Live-Konzert | 06.08.2021 | 18:00 - 20:00 Uhr Wir feiern die Kaisermania mit einem Roland-Kaiser-Extra

Am 6. August gibt es ein Kaiser-Spezial bei MDR SACHSEN. Wir feiern die Kaisermania, trotz Absage - von 18 bis 20 Uhr mit Konzertausschnitten aus früheren Livekonzerten im Sachsenradio. Außerdem können Sie ab sofort in unserem Voting Ihren Roland-Kaiser-Lieblingshit wählen. Den Siegertitel spielen wir am 6. August zwischen 17 und 18 Uhr zum Auftakt unseres Kaiser-Spezials. Schicken Sie uns auch gern Fotos und Erinnerungen an vergangene Kaisermania-Abende für eine Bildergalerie.