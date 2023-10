Das Rotavirus gilt als hochgradig ansteckend und ist gegenüber Umwelteinflüssen sehr resistent. Es wird per Tröpfcheninfektion über die Hände, die Augen oder den Mund übertragen.

Die Leipziger Kinderärztin Melanie Ahaus fasst zusammen: "Bekommen kann es grundsätzlich jeder. Der Übertragungsweg ist, wie wir so schön sagen, fäkal-oral über den Stuhlgang von infizierten Kindern. Über die Hände, über den Mund wird es dann von der Kontaktperson aufgenommen. Grundsätzlich kann sich jeder anstecken: Eltern, Großeltern, Erzieher, jeder, der mit dem Kind in Kontakt ist."

Besonders gefährlich ist das Virus für Babys oder für sehr kleine Kinder, da es zu Atemaussetzern führen kann. Ab der achten Lebenswoche empfiehlt die Ständige Impfkommission deshalb eine Schluckimpfung, um solche Komplikationen möglichst zu vermeiden. Der Arzt oder die Ärztin erkennen diese Krankheit am fauligen Geruch des Windelinhalts. Das weiß Melanie Ahaus aus ihrem Praxisalltag: "Die Inkubationszeit beträgt nur wenige Tage. Der klassische Verlauf ist tatsächlich, dass die Kinder erst Erbrechen bekommen, dann leichtes Fieber und dann der Durchfall losgeht, mit ausgeprägtem Flüssigkeitsverlust. Das betrifft vor allen Dingen die kleinen Säuglinge, aber eben auch jeden, der mit dem Kind zu tun hat, bis hin zur Großmutter."

Erbrechen, Fieber, Durchfall, in der Reihenfolge. Dann wissen wir schon: Rotaviren.

Gegen das Virus an sich gebe es kein Medikament, deshalb könnten nur die Begleiterscheinungen behandelt werden, so die Kinderärztin: "Schnell geht leider gar nichts. Es muss von allein ausheilen. Man muss es wirklich aussitzen. Man kann das Fieber senken, Flüssigkeit zuführen und etwas gegen die Bauchschmerzen geben."

Wie lange die Symptome anhalten, hänge vom Immunsystem des Erkrankten ab. Bei manchen dauern die Durchfälle und das Erbrechen drei Tage lang, bei anderen bis zu drei Wochen. Einen Laborbefund gibt es eher selten, da dieser nichts an der Behandlung ändert. Wer infiziert ist, muss für mindestens drei Tage die Öffentlichkeit meiden. Im Vergleich zu früher, wo es noch keine Impfung dagegen gab, kommt es heutzutage zu weniger Ausbrüchen dieses Erregers.

Eine Sorge weniger: Die Zahl der Erkrankungen an Rotaviren bei Babys ist in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Westend61

"Bei der Rotaviren-Erkrankung gibt es leider keine lebenslange Immunität. Wenn man die Krankheit durchgemacht hat, ist man für ein paar Wochen immun", erklärt die Ärztin, "und dann kann man es wieder neu bekommen." Obwohl Säuglinge und ältere Menschen am anfälligsten für dieses Virus sind, müsse sich hierzulande niemand vor dieser Erkrankung wirklich ängstigen, beruhigt die Ärztin.



Sie betont auch, das es in Afrika, Asien oder Lateinamerika ganz anders aussieht. Dort erkranken jährlich über 100 Millionen Kinder an Rotaviren, etwa 350.000 bis 600.000 Kinder unter fünf Jahren überleben diesen Infekt nicht.