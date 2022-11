Unsere Erzgebirgsreporterin Manja Kraus backt eigentlich im Oktober immer Weihnachtsstollen. Nur in diesem Jahr hat der Alltagstrubel einen Strich durch ihre Backpläne gemacht. Kein Problem: Als waschechte Erzgebirgerin weiß sich Manja Kraus zu helfen. Sie backt einfach an den Adventsonntagen Kartoffelkuchen - aus Stollenteig und Kartoffeln. In manchen Erzgebirgsorten heißt dieser Blechkuchen deshalb auch Stollenkuchen.

350 g Stollenmehl 70 g Zucker 175 g Butter 80 g süße Mandeln (abgezogen und gerieben) 20 g Bittermandeln (abgezogen und gerieben) 175 g Sultaninen (am Abend vorher in Rum eingeweicht) 35 g frische Hefe 6 g Salz 70ml warme Vollmilch 200-250 g gekochte, geriebene oder gequetschte Kartoffeln Zimt-Zucker

Der Großteil des Mehles wird in eine Schüssel gesiebt - in der Mitte mit der Faust eine Kuhle formen. Parallel wird die Milch handwarm erwärmt, Zucker aufgelöst und Hefe in kleinen Flocken hineingegeben.



Den Hefe-Milchbrei in die Mehlkuhle schütten, mit dem restlichen Mehl abdecken. Am Rand des Mehls etwas Salz und Butter als kleine Flocken auflegen.



Schüssel abdecken und mindestens 20 Minuten ruhen lassen.



Danach ordentlich kneten, restliche Zutaten beifügen und gut mischen.



Wieder mindestens 20 Minuten ruhen lassen. Dann die lauwarmen gekochten und geriebenen oder gequetschten Kartoffeln unterheben.



Den Teig auf ein gefettetes Blech dünn auslegen, mit den Fingerknöcheln kleine Kuhlen in den Teig drücken, mit zerlassener Butter bestreichen und gut mit Zimt-Zucker belegen.



Herd auf 200 bis 220 Grad vorheizen und den Kuchen 20 Minuten goldbraun backen.