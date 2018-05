Jährlich kürt eine Jury die Sächsischen Wörter des Jahres. Als Mitglieder sitzen Kabarettist Tom Pauls, Journalist Peter Ufer und MDR-Sachsenradio-Moderator Andreas Berger seit vielen Jahren im Gremium. In diesem Jahr zum ersten Mal dabei, ist die Leipziger Kabarettistin Elisabeth Hart, die Tochter von Jürgen Hart.



Immer im Frühjahr werden die Sachsen aufgerufen, ihre Wort-Vorschläge einzureichen. Gekürt wird das Wort des Jahres immer am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, bei der großen Sachsen-Wort-Gala im Dresdner Schauspielhaus.