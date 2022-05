Die Suche nach den sächsischen Wörtern wird in diesem Jahr 15 - befindet sich also mitten in der Pubertät. Und die ist meist begleitet durch eine Phase von Veränderungen. Den sächsischen Wörtern geht das nicht anders. Die Jury beschloss, diesmal nur DAS sächsische Wort zu suchen.



Bis zum 31. Juli 2022 können Sie sich mit Ihrem Vorschlag bei uns melden. Am 3. Oktober wird dann das sächsische Wort des Jahres durch die Ilse-Bähnert-Stiftung, die Sächsische Zeitung und MDR SACHSEN gekürt.