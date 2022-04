Jeden Morgen und Nachmittag Gewinnen Sie Tickets für die Schlagernacht des Jahres in Leipzig!

Hauptinhalt

Am 9. April 2022 steigt in Leipzig die Schlagernacht des Jahres, präsentiert von MDR SACHSEN. Das Sachsenradio verlost im Programm vom 4. bis 8. April 10 x 2 Eintrittskarten. Und so wird gespielt: Wir senden jeden Morgen und am Nachmittag eine persönliche Geschichte zu einem Künstler, der am Sonnabend dabei ist. Am Ende jeder Geschichte wird eine Frage zum Künstler gestellt, die Sie mit A, B oder C richtig beantworten sollen. Viel Glück.