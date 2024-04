Ratgeber Kennen Sie den Sonntagabendblues?

08. April 2024, 12:26 Uhr

Montags kommen viele etwas schwer in die Gänge. Termine, Aufgaben - alles liegt vor uns. Und darüber denkt man schon am Sonntag nach, schläft vielleicht auch schlechter ein. Was tun? Wir fragen nach bei Dr. Marlen Cosmar. Sie ist Psychologin am Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in Dresden.