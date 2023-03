Tag der alten Dinge - romantisch gesehen eine Zeitreise

Es ist eine schöne Pflicht. Ich habe bei diesem Kontrollgang immer ein erwartungsvolles Kribbeln. Sachlich betrachtet ist das alles Müll. Romantisch gesehen, eine Zeitreise. Was ist hier drin? Tupperschüsseln. Na toll. Keine Ahnung, wozu man etwas aufhebt, indem man nichts mehr aufhebt. Ich unterstelle meiner Frau da mal Taktik. Sie hat erst vorgestern gesagt, wir brauchen neue Schüsseln, weil wir angeblich keine mehr haben. Da hat sie nur gelauert, ob ich die hier unten vergessen habe. Hab ich.

Was ist das hier? Kuscheltiere. Davon gibt es eindeutig viel zu viele auf dieser Welt. Die Kinder sind längst raus, das sind nur noch Staubfänger. Aber gefühlt unterstehen sie dem Tierschutz.

Oh, hier sind die Schallplatten. Die habe ich ja ewig nicht in der Hand gehabt. Man, das fühlt sich gut an. Ich habe die besten davon ja auch alle auf CDs. Und die Kiste mit denen müsste auch gleich noch kommen. Weil, inzwischen habe ich ja nun MP3. Aber trotzdem schön, die alten Platten. Haben wir noch einen Plattenspieler? Wenn, dann höchstens hier unten im Keller.