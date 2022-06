In einem Fall hat ein Tester zwei Mittel bestellt, die denselben Wirkmechanismus aus derselben Gruppe haben. Und es ist völlig unnötig, beide gleichzeitig zu nehmen. Im Gegenteil: Es erhöht das Nebenwirkungsrisiko. Bei fast allen Versandapotheken wurden diese Mittel aber verschickt - also beide zusammen, für dieselbe Person.

In ihrem Test hat die Stiftung Warentest die Preise bei den Versendern zu verschiedenen rezeptfreien Mitteln über ein paar Monate verglichen. Nutzer könnten demnach bis zu 40 Prozent gegenüber der Preisempfehlung sparen. Es lohne sich also durchaus.



Allerdings gehe es dabei um rezeptfreie Mittel, so Bettina Sauer. Rezeptpflichtige Medikamente haben eine Preisbindung, wodurch keine große Ersparnis möglich ist. Und: Vor-Ort-Apotheken dürften rezeptfreie Mittel auch vergünstigt abgeben. Man könne also auch bei der Apotheke um die Ecke sparen.