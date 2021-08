Wer braucht eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung?

Wenn Haustiere Schaden anrichten, dann muss der Tierhalter dafür aufkommen, besagt das Gesetz. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Test" ist von einem besonderen Fall zu lesen: Ein kleines Mädchen stürzte mit einem geliehenen Pony. Das Kind erlitt mehrere Knochenbrüche. Dazu Susanne Monyer von Stiftung Warentest: "Dafür mussten die Besitzer des Ponys, ein Reiterhof, haften. Ein Pony ist zwar ein Nutztier und da gibt es Ausnahmen, wo die Besitzer nicht haften müssen. Aber in diesem Fall hatten sie ein zu junges Pony losgeschickt. Der Reiterhof muss 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen."

In den meisten Bundesländern ist es Pflicht, eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung abzuschließen. In einigen Bundesländern nur für gefährliche Hunde. Aber es ist grundsätzlich empfehlenswert, für einen Hund eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Hund und Pferd sind nicht in die Privat-Haftpflichtversicherung eingeschlossen.