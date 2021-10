Thilo Ebert: Das kann man sich schwer vorstellen, zumindest bei uns in Europa oder in Deutschland, da wir gar nicht über "scharfe" Waffen verfügen. Wenn es eine "scharfe" Waffe war, dann ist es auch möglich, da auch echte Munition hineinzuladen. Das ist wie gesagt bei uns in Deutschland undenkbar. Wir dürfen das gar nicht. Wir benutzen hier ausschließlich Schreckschusswaffen, in denen man nur "Platzpatronen" nutzen kann. Dort würde man keine echte Munition reinbekommen. Selbst, wenn man sie reinbekäme, würde man die Waffe eher zerstören, als dass man jemandem schaden könnte.