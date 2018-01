Nur noch raus aus dem Tunnel ...

Der Weg in die Rettungstunnel ist durch grüne Hinweisschilder mit einem weißen Männlein gekennzeichnet, das die kürzeste Richtung zum Ausgang anzeigt. In dem Moment, wo die erste Fluchttür geöffnet wird, starten automatisch Tunnel-Lautsprecher, die dazu auffordern, sich an der Notrufsäule zu melden. Gleichzeitig wird die Tunnelbetriebsstelle informiert. Bildrechte: MDR/Monika Werner