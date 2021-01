Zum 70. Geburtstag Wählen Sie Ihren Lieblingshit von Phil Collins!

Mit ihm wurde Genesis erst richtig hitparaden-tauglich. Und aus seinen Solo-Songs spricht sein bewegtes Leben: Phil Collins wird am 30. Januar 70 Jahre alt. Am Sonnabend ist Geburtstag und Sie können Ihren Lieblingshit des einzigartigen Musikers wählen. Fünf Songs stehen zur Wahl. Der Titel mit den meisten Stimmen läuft am Sonnabend im Sachsenradio kurz vor 13 Uhr in voller Länge.