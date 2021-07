Umfrage Welchen Ost-Sommerhit mögen Sie am meisten?

Erinnern Sie sich noch an die großen Sommerhits zu Ostzeiten, wie Heißer Sommer oder auch Sommer, Sonne, Sonnenbrand von Possenspiel? Wir fühlen uns im Sachsenradio noch einmal in diese Zeit zurück. Wählen Sie Ihren Lieblingshit von damals und schreiben Sie uns von Ihren Erinnerungen. Den Siegertitel spielen wir am Freitagmorgen, den 30. Juli, nach 9 Uhr, noch einmal in voller Länge bei MDR SACHSEN.