Das Vergissmeinnicht ist in der Pflege sehr unkompliziert. Die Pflanze funktioniert in der Frühjahrsbepflanzung in Kübeln und Kästen, auf der Rabatte oder auf dem Friedhof. Das Blümelein mag es sonnig bis halbschattig. Im Kasten ist eine Pflanz- oder Blumenerde gut, im Garten freut sich das Vergissmeinnicht über Komposterde. "Man muss keinen besonderen Spagat machen, was die Erdmischung angeht", beruhigt die Gartenexpertin.