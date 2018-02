Seit fast 50 Jahren machen Sie Musik. Darf man das überhaupt so aussprechen - seit 50 JAHREN!



Das darf man ruhig so sagen. Ich habe schon in der Windel damit angefangen ;-) … Professionell mache ich seit 1971 Musik und gebe auch Konzerte. Vorher habe ich natürlich auch schon gesungen. Später habe ich dann hier in Dresden studiert.



Und das stecken Sie gut weg - die lange Zeit im Musikgeschäft?



Ich habe damit kein Problem. Für mich ist Zeit eine Illusion.

Elena: Das merke ich mir!

Sie haben viel geackert in dieser Zeit. Haben Sie sich auch mal eine Pause gegönnt?



In den letzten Jahren habe ich etwas pausiert. Es ging mir gesundheitlich auch nicht so gut. Da habe ich ein bisschen Abstand genommen. Habe zwar auch Konzerte gemacht, schöne Konzerte. Im Jahr 2013 habe ich zum Beispiel alte Musik neu produziert, auf dem Album "Zeitreise". Dazwischen habe ich aber auch Pausen gemacht - und jetzt ist eine neue CD da "Woher Wohin".

Bildrechte: TELAMO In den neuen Song reinhören: Ach woher - wohin In den neuen Song reinhören: Ach woher - wohin Hook Link des Audios https://www.mdr.de/sachsenradio/musik/hooks/audio-614430.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Haben Sie das neue Album selber geschrieben oder hat Ihnen jemand geholfen?



Ich bin der Initiator dieses Albums. Ich habe es aber in dem Fall nicht geschrieben. Bei anderen Sachen schon. Was Lyrics angeht, da vertrau' ich auch gern Leuten, die das gut können, die das Talent haben, denn das ist schon eine besondere Form. Hinzu kommt, dass ich von Anfang an mit tollen Leuten gearbeitet habe, auch was Sprache angeht. Ich schreibe lieber an meinen Büchern, als dass ich Lyrics zu Papier bringe. Was Komposition angeht, habe ich auch wunderbare Autoren. Da habe ich hier und da auch schon komponiert, aber diesmal habe ich mich doch auf die Kunst der anderen verlassen. Ich habe aber das Material selbst zusammengesucht und mit meinem Produzenten die Stilistik und die Konzeption besprochen. Das sind alles Dinge, die meine Aufgabe sind. Ich bin nicht nur die Sängerin.

Gibt es ganz besondere Momente in Ihrem Leben? Schnittstellen in Ihrer Karriere?

Es gab einige Schnittstellen, die ich hatte. Zuerst das Weggehen aus meiner Heimat sozusagen in die andere Heimat, in den anderen Teil Deutschlands. Das war schon eine besondere Schnittstelle, die erstmal schwierig war. Dann kam die Wiedervereinigung, die natürlich glücklich war.

Ich habe alle Extreme kennengelernt. Veronika Fischer | Sängerin

Dann habe ich meinen Sohn bekommen. Darüber bin ich sehr froh. Viele verzichten ja wegen des Erfolgs auf Kinder und das war nie meine Option. Das fand ich sehr wichtig für mich. Erfolg ist vergänglich.

Veronika Fischer in den 1980er Jahren Bildrechte: dpa Die Ost-West-Geschichte hat Ihr Leben sehr geprägt. Sind Sie damit inzwischen im Reinen?



Es gibt Erfahrungswerte, die ich nicht missen möchte, die spielen natürlich eine Rolle. Auf der anderen Seite hätte ich gern auf manches verzichtet. So ist es nicht. Ich hätte nicht unbedingt diese Willkür in vielem erfahren müssen. Auf der anderen Seite konnten wir doch relativ gut musizieren und Musik machen, bis zu einem gewissen Grad. Wenn es dann erfolgreich wurde, an die Grenzen ging, war es natürlich nicht mehr schön. Darauf hätte ich gern verzichtet. Dann hätten wir weiter machen können und es wäre weniger problematisch gewesen. Auf die politischen Zwänge hätte ich verzichten können.

Sie sind gerade ein bisschen erkältet, man hört es. Nicht so gut für einen Sänger, oder?

Wenn ein Sänger erkältet ist und einen Schnupfen hat und einen Auftritt nicht ausführen kann, dann ist er nicht gut drauf und auch etwas genervt …

Gibt es ein Allheilmittel, was man tun kann, was Sie tun, bei Erkältung?

Thymiantee oder Prospan, ein paar Tropfen. Oder heiße Kartoffeln, vielleicht ein paar Löffel Zwiebelsaft. Es dauert halt neun Tage …

Man muss nicht immer singen. Kann auch lesen ;-). Neben der CD gibt es auch ein Buch …

Ja, ich weiß gleich gar nicht, wo ich anfangen soll: CD, Buch, Tournee. Das Buch spielt bei der Leipziger Buchmesse eine Rolle. Da werde ich auch sein und stelle das neue Kapitel meiner Autobiographie vor, die erweitert wurde. Da soll es Lesungen geben. Und die ersten Konzerte sollen im Mai und Juni stattfinden, aber erstmal dosiert. Die größere Tour soll im Herbst sein. So ist die Planung.